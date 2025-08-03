  • Спортс
  • Лапочкин о матче «Спартака» с «Акроном»: «Кукуян великолепно справился, принял много ключевых решений. Удаление Хлусевича было, оба пенальти назначены верно»
101

Лапочкин о матче «Спартака» с «Акроном»: «Кукуян великолепно справился, принял много ключевых решений. Удаление Хлусевича было, оба пенальти назначены верно»

Сергей Лапочкин оценил работу судьи Павла Кукуяна на матче «Акрон» – «Спартак».

В матче 3-го тура Мир РПЛ Павел Кукуян показал две желтые карточки защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу и назначил два пенальти в ворота красно-белых.

«Кукуян великолепно справился со своей работой. Были кое-какие шероховатости, но удаление Хлусевича было, оба пенальти Павел назначил верно. Первый одиннадцатиметровый удар был сложный, так как момент был закрыт телами игроков. Это как раз тот эпизод для вмешательства ВАР.

В моменте с засчитанным голом «Спартака» ассистент хорошо сработал. Отличная работа бригады Павла Кукуяна. Безусловно, работу осложняла жара. «Спартак» крайне недоволен судейством, но в матче с «Акроном» все решения справедливы.

Кукуян принял много ключевых решений. Павел из «Сочи», поэтому он все знает про жару, и этот матч Кукуян может занести себе в актив», — сказал экс-арбитр РПЛ.

Хлусевич получил две желтые за минуту и был удален в матче с «Акроном». Игрокам «Спартака» показали две красные в прошлом туре

Кукуян после ВАР назначил пенальти «Спартаку» – Максименко задел в штрафной Болдырева, прокинувшего мяч в лицевую. Лончар пробил выше ворот

В ворота «Спартака» поставили пенальти на 94-й минуте матча с «Акроном» – Зобнин ногой задел Беншимола в прыжке. Дзюба реализовал удар

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
