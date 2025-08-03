«Сельте» интересен Пенья. Вратаря «Барсы» готовы подписать бесплатно с существенным снижением зарплаты
Утверждается, что вратарь ведет переговоры о расторжении контракта с «Барселоной», но не покинет клуб до тех пор, пока не будут зарегистрированы Жоан Гарсия и Войчех Шченсны.
«Сельта» уже некоторое время претендует на голкипера. Однако сделка может состояться лишь при условии, что им не придется платить за трансфер, а игрок согласится на существенное снижение зарплаты, пишет Diario Sport.
Ранее на правах свободного агента к клубу из Виго в качестве основного вратаря присоединился Ионуц Раду. Отмечается, что его выступления на предсезонке вызвали сомнения, а второй вратарь Иван Вильяр не выглядит надежной заменой.
Таким образом, «Сельта» продолжает внимательно следить за ситуацией Пеньи.
Пенья готов уйти из «Барсы» после трансфера Гарсии и продления Шченсного