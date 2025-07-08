Пенья готов уйти из «Барсы» после трансфера Гарсии и продления Шченсного

Иньяки Пенья собирается уйти из «Барселоны».

Голкипер готов покинуть клуб этим летом после трансфера Жоана Гарсии , а также продления контракта с Войчехом Шченсным , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Пенья рассматривает возможные варианты.

В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 16 матчей. Ранее сообщалось, что «блауграна» хочет расстаться с Марком-Андре тер Стегеном.