Пенья готов уйти из «Барсы» после трансфера Гарсии и продления Шченсного
Иньяки Пенья собирается уйти из «Барселоны».
Голкипер готов покинуть клуб этим летом после трансфера Жоана Гарсии, а также продления контракта с Войчехом Шченсным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Пенья рассматривает возможные варианты.
В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 16 матчей. Ранее сообщалось, что «блауграна» хочет расстаться с Марком-Андре тер Стегеном.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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