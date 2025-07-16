«Барса» хочет расстаться с Пау Виктором, Пеньей и Ромеу до начала турне по Азии

«Барселона » намерена расстаться с тремя игроками до начала турне по Азии.

В течение недели каталонцы хотят расторгнуть соглашения с хавбеком Ориолем Ромеу и вратарем Иньяки Пеньей, а также продать форварда Пау Виктора .

У Ромеу и Пеньи еще год действуют контракты, и в случае досрочного расторжения они получат часть оставшейся зарплаты. На полузащитника претендуют клубы Ла Лиги , в том числе «Жирона», где Ромеу выступал на правах аренды в прошлом сезоне, сообщает Diario Sport.

У Пеньи есть предложения от зарубежных клубов, но голкипер хотел бы остаться в Примере.

Виктора «Барса» готова продать за 10 млн евро или половину прав – за 5 млн с опцией обратного выкупа. По данным источника, не исключено, что нападающий все же поедет в турне с командой, но его будущее, в любом случае, под вопросом.