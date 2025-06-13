Пенья готов покинуть «Барсу», но не будет форсировать уход. Вратарь может уйти свободным агентом в 2026-м
Иньяки Пенья готов покинуть «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo, голкипер принял свой уход из клуба, хотя никаких шагов в связи с этим предпринято не было.
У испанца есть еще один год по контракту, и он не будет форсировать трансфер. Игрок может уйти в качестве свободного агента в 2026 году, надеясь на подписной бонус. Он знает, что для него нет места в команде, но не хочет «бросать вызов клубу».
Основное желание футболиста – получать игровые минуты, и он не пойдет в клуб, который его не убедит, потому считает самым главным спортивный проект. Изначально в подписании вратаря были заинтересованы «Сельта» и «Галатасарай», но затем они сосредоточились на других вариантах.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26361 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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