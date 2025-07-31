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Мама Рабьо о критике: «Если бы мы хотели много денег, остались бы в «ПСЖ». Я стараюсь выторговать для Адриена лучшие контракты, но финансы – не движущая сила»

Мать Адриена Рабьо заявила, что он остался бы в «ПСЖ», если бы предпочел деньги.

– Вас много критикуют. Думаете, вас критикуют за то, что вы постоянно не продлеваете контракты?

– Но мы никогда ничего не планировали заранее. В «ПСЖ» Адриен не хотел оставаться, и, поскольку мы не смогли договориться, он доиграл контракт [в 2019 году]. В «Ювентусе» [в 2024 году] решили обстоятельства. Не моя вина, что они не продали его, когда была возможность.

– Вы считаете, что трансферная система не должна существовать?

– Нет, чего не должно быть, так это шантажа или злоупотребления властью, чтобы заставить игроков продлить контракты. Каждый имеет право хотеть найти другой клуб, другую страну.

– Когда вас критикуют за то, что вы заточены на деньги, вас это раздражает, забавляет или вы считаете это несправедливым?

– Я просто думаю, что люди ошибаются, потому что это полная ложь! Если бы мы хотели много денег, мы бы остались в «ПСЖ». Для Адриена это никогда не было движущей силой. И я не получаю комиссионных, мне это запрещено. Так что да, я стараюсь выторговать для Адриена лучшие контракты, но это же нормально, правда? – сказала мама и агент полузащитника «Марселя» Вероник Рабьо.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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