Аллегри хочет, чтобы «Милан» подписал Рабьо. У хавбека есть договоренность с «Марселем» об уходе
Массимилиано Аллегри хочет, чтобы «Милан» подписал Адриена Рабьо.
Новый тренер «россонери» отлично знаком с хавбеком «Марселя» по совместной работе в «Ювентусе».
У Рабьо есть устная договоренность с французским клубом об уходе, если полузащитник получит привлекательное предложение. Но пока 30-летний француз не выражал желания покинуть «Марсель», который видит в нем одного из лидеров команды в преддверии нового сезона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В 29 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Рабьо 9 голов и 4 ассиста.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21107 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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