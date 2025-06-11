Аллегри хочет, чтобы «Милан» подписал Рабьо. У хавбека есть договоренность с «Марселем» об уходе

Массимилиано Аллегри хочет, чтобы «Милан» подписал Адриена Рабьо.

Новый тренер «россонери» отлично знаком с хавбеком «Марселя » по совместной работе в «Ювентусе».

У Рабьо есть устная договоренность с французским клубом об уходе, если полузащитник получит привлекательное предложение. Но пока 30-летний француз не выражал желания покинуть «Марсель», который видит в нем одного из лидеров команды в преддверии нового сезона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В 29 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Рабьо 9 голов и 4 ассиста.