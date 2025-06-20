Рабьо отсудил у «ПСЖ» 1,3 млн евро за отстранение от команды в 2018-м

Адриен Рабьо отсудил компенсацию у «ПСЖ».

Парижский клуб обязали выплатить Рабьо 1,3 миллиона евро после пересмотра условий прежних контрактов с футболистом.

Рабьо выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2019 годы. Французский полузащитник, который сейчас играет за «Марсель », в 2018 году был отстранен от тренировок и матчей парижан из-за конфликта с руководством. В 2019-м футболист подал в суд на клуб.

Апелляционный суд Парижа постановил, что соглашения игрока с «ПСЖ» должны считаться бессрочными трудовыми договорами (CDI), что автоматически повлекло за собой компенсацию за неполученную зарплату, неиспользованные отпуска и нарушение условий соглашений.

«Это важное решение. Оно наказывает клуб за произвольное и несправедливое отстранение игрока.

Адриена тогда наказали безосновательно – этого санкционного решения вообще не должно было быть», – заявил адвокат футболиста Ромуаль Палао в интервью AFP.

По словам юристов, Рабьо несправедливо «заморозили» как профессионального футболиста, лишив возможности выступать в последние шесть месяцев контракта с «ПСЖ ».