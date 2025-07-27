Дзюба сказал, что «Акрон» поборется за чемпионство. 1500.00 – коэффициент, что выиграют РПЛ
Букмекеры дают 0,06% вероятности на чемпионство «Акрона» в этом сезоне.
В субботу тольяттинский клуб разгромил «Сочи» (4:0) во 2-м туре Мир РПЛ. Теперь у «Акрона» 4 очка после двух матчей чемпионата.
«Планируем побороться за чемпионство. Так что, гранды, берегитесь – мы рядом», – заявил Артем Дзюба.
Букмекеры дают коэффициент 1500.00 (0,06%) на то, что «Акрон» выиграет РПЛ. В рейтинге фаворитов тольяттинцы стоят ниже «Балтики» (250.00), «Рубина» (350.00), «Крыльев Советов» (500.00) и «Ростова» (500.00).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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