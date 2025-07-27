Артем Дзюба: «Я остаюсь юнцом, который начинал в «Спартаке». Все, что вложили в меня – это спартаковское. Я этому очень благодарен»

Артем Дзюба заявил, что пытается привить молодым одноклубникам страсть к футболу.

«Мы много общаемся с ребятами, в Counter-Strike играем, поэтому я пацанам эту страсть стараюсь привить. Я с детства с футболом, сколько себя помню. Это и сейчас моя жизнь.

С появлением детей, конечно, это ушло на второй план, но я остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке ». И все, что вложили в меня – это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен. Как закончу играть – буду вспоминать», – сказал 36-летний форвард «Акрона » Дзюба .

Нападающий начал играть в системе «Спартака» в 1997 году. За первую команду красно-белых Артем выступал с 2006 по 2015 год.