Артем Дзюба: «Я остаюсь юнцом, который начинал в «Спартаке». Все, что вложили в меня – это спартаковское. Я этому очень благодарен»
Артем Дзюба заявил, что пытается привить молодым одноклубникам страсть к футболу.
«Мы много общаемся с ребятами, в Counter-Strike играем, поэтому я пацанам эту страсть стараюсь привить. Я с детства с футболом, сколько себя помню. Это и сейчас моя жизнь.
С появлением детей, конечно, это ушло на второй план, но я остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке». И все, что вложили в меня – это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен. Как закончу играть – буду вспоминать», – сказал 36-летний форвард «Акрона» Дзюба.
Нападающий начал играть в системе «Спартака» в 1997 году. За первую команду красно-белых Артем выступал с 2006 по 2015 год.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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