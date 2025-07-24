«Гвадалахара» о словах Чичарито про женщин: «Высказывания противоречат принципам и ценностям клуба. Мы привержены гендерному равенству и уважению ко всем. Приняли меры»

В «Гвадалахаре» осудили высказывания Чичарито о женщинах.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за мексиканскую команду, выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях.

«Гвадалахара » подтверждает свою приверженность равному воспитанию, гендерному равенству и уважению ко всем людям. Недавние заявления, опубликованные в социальных сетях, отражают позицию отдельных лиц, которая противоречит принципам и ценностям нашего клуба. Клуб предпринял соответствующие меры в соответствии со своими внутренними правилами.

Как организация с высокой социальной ответственностью, мы решительно отвергаем любое поведение, позицию или выражение, которые укрепляют стереотипы, ограничивающие свободу, уважение и всестороннее развитие всех людей в спорте и вне его.

Мы известны тем, что создаем безопасную и инклюзивную среду, уделяя постоянное внимание равным возможностям для женщин и мужчин. Мы все должны в полной мере осознавать, какой пример подаем на поле и за его пределами», – говорится в заявлении «Гвадалахары».

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»