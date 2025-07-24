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«Уракан» не продал «Зениту» Милевича за 2,3 млн долларов. В агентстве полагают, что переговоры прекращены

«Зенит» не подпишет Матко Милевича.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили 2,3 миллиона долларов за 50% прав на полузащитника «Уракана» и сборной США.

По информации DSports Radio, в аргентинском клубе посчитали эту сумму недостаточной. 

В агентстве FC3 Sports, представляющем интересы футболиста, прокомментировали ситуацию для «Спорт день за днем»: «Правда ли то, что «Уракан» отклонил предложение «Зенита»? Да, это так. Ждем ли мы улучшенного предложения от «Зенита»? Думаю, что переговоры уже прекращены». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: DSports Radio
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