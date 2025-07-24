«Если «Марсель» и интересуется Мантуаном, то тайно или подсознательно». Медведев о слухах
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе «Марселя» к Густаво Мантуану.
Сообщалось, что футболист сине-бело-голубых включен в шорт-лист французского клуба.
«Если «Марсель» и интересуется Мантуаном, то тайно или подсознательно», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В минувшем сезоне Мантуан провел 27 матчей в Мир РПЛ. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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