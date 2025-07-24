«Если «Марсель» и интересуется Мантуаном, то тайно или подсознательно». Медведев о слухах

В «Зените» отреагировали на слухи об интересе «Марселя» к Густаво Мантуану.

Сообщалось , что футболист сине-бело-голубых включен в шорт-лист французского клуба.

«Если «Марсель » и интересуется Мантуаном , то тайно или подсознательно», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В минувшем сезоне Мантуан провел 27 матчей в Мир РПЛ . С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .