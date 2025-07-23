«Зенит» предложил «Уракану» 2,3 млн долларов за 50% прав на хавбека сборной США Милевича (Сесар Луис Мерло)

«Зенит» может подписать американского полузащитника.

Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, петербургский клуб предложил «Уракану » 2,3 миллиона долларов за 50% прав на Матко Милевича . Вторая половина прав принадлежит самому игроку.

В сезоне-2025 атакующий хавбек провел 21 матч в рамках чемпионата Аргентины, отличившись 5 голами и 1 ассистом.

На счету Милевича 2 игры за сборную США. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .