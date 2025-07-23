«Зенит» предложил «Уракану» 2,3 млн долларов за 50% прав на хавбека сборной США Милевича (Сесар Луис Мерло)
«Зенит» может подписать американского полузащитника.
Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, петербургский клуб предложил «Уракану» 2,3 миллиона долларов за 50% прав на Матко Милевича. Вторая половина прав принадлежит самому игроку.
В сезоне-2025 атакующий хавбек провел 21 матч в рамках чемпионата Аргентины, отличившись 5 голами и 1 ассистом.
На счету Милевича 2 игры за сборную США. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Кого в АПЛ уволят первым?4897 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости