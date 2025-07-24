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  • Экс-защитник «Челси» Эллиотт: «Если расизм станет нормой в женском футболе, это сведет на нет его рост. Нужно извлечь урок из мужского, где чернокожих тренеров лишь 4,4%. Это беспокоит»
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Экс-защитник «Челси» Эллиотт: «Если расизм станет нормой в женском футболе, это сведет на нет его рост. Нужно извлечь урок из мужского, где чернокожих тренеров лишь 4,4%. Это беспокоит»

Пол Эллиотт высказался о необходимых мерах борьбы с расизмом в женском футболе.

Экс-защитник «Челси» и «Астон Виллы», кавалер Ордена Британской империи отреагировал на расистские оскорбления в адрес футболистки сборной Англии Джесс Картер во время Евро-2025.

«Если расизм станет нормой в женском футболе, это сведет на нет его впечатляющий рост. В условиях развития молодежного футбола, приветствующего девушек всех национальностей и происхождения, обязанность заботиться об их защите и обеспечивать четкие пути к тренерской и административной работе приобретает первостепенное значение для долгосрочного устойчивого развития.

Мы должны извлечь уроки из опыта мужского футбола, где было потеряно три поколения потенциальных тренеров и руководителей: несмотря на то, что 43% игроков Премьер-лиги и 38% команд Английской футбольной лиги составляют чернокожие, они составляют лишь 4,4% тренеров и 1,6% административного персонала. Такая недостаточная репрезентативность вызывает глубокую обеспокоенность.

Обучение по вопросам равенства и инклюзивности должно быть обязательным во всех секторах. Высоко оцененная программа обучения по вопросам инклюзивности в «Чарльтон Атлетик» служит тому примером, предоставляя ценные знания, способствующие инклюзивности и уважению. Чтобы обеспечить будущее следующему поколению, антидискриминационное и антирасистское образование также должно быть включено в национальную учебную программу.

Расизм в футболе оставляет после себя долгую и разрушительную тень – он глубоко укоренился, разъедает общество и должен встречать абсолютную нетерпимость, подкрепленную жесткими санкциями.

Расистские оскорбления в адрес Картер еще больше усиливают насущную необходимость в более строгих мерах ответственности в футболе, подчеркивая важность создания независимого футбольного регулятора.

Ее опыт подчеркивает необходимость того, чтобы равенство, разнообразие и инклюзивность были заложены не только в клубную культуру, но и в системы управления, определяющие будущее футбола», – написал Эллиотт.

Экс-защитник «Челси» Эллиотт о расизме в адрес Картер: «Женский футбол процветает на поле, но уязвим за его пределами. Борьба с расизмом в футболе – это борьба за права человека»

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Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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Экс-защитник «Челси» Эллиотт о расизме в адрес Картер: «Женский футбол процветает на поле, но уязвим за его пределами. Борьба с расизмом в футболе – это борьба за права человека»
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