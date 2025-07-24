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Экс-защитник «Челси» Эллиотт о расизме в адрес Картер: «Женский футбол процветает на поле, но уязвим за его пределами. Борьба с расизмом в футболе – это борьба за права человека»

Пол Эллиотт осудил расизм в адрес футболистки сборной Англии Джесс Картер.

Ранее защитница пожаловалась на оскорбления на расовой почве в соцсетях.

Во вторник женская сборная Англии обыграла Италию (2:1) в полуфинале Евро-2025. Картер вышла на замену в последние минуты дополнительного времени матча.

«Признание защитницы сборной Англии Джесс Картер в том, что она подверглась шквалу расистских оскорблений в соцсетях во время женского чемпионата Европы, открыло глаза на суровую реальность – женский футбол процветает на поле, но за его пределами остается крайне уязвимым для дискриминации и оскорблений в интернете.

По своей сути, борьба с расизмом в футболе – это еще и борьба за социальную справедливость и права человека. Женщины составляют примерно 50 процентов населения Великобритании – в совокупности это огромная группа, которая может способствовать культурным изменениям.

Безоговорочная поддержка, оказанная Джесс Картер [тренером сборной Англии] Вигман, ее штабом и командой, показывает, как руководство и сообщество могут создать «безопасное пространство» для жертв, подтверждая, что сплоченность является мощным противовесом ненависти.

Природа жестокости претерпела изменения. Мое поколение часто сталкивалось с расистскими оскорблениями лично – на поле, на трибунах, на улицах, – тогда как современные игроки подвергаются атакам онлайн в режиме 24/7. Но принцип остается неизменным: виновные должны быть привлечены к ответственности, подвергнуты самым серьезным санкциям и лишены права на анонимность. Нулевая терпимость не может быть лозунгом – она должна стать юридическим и культурным императивом», – написал экс-защитник «Челси» и «Астон Виллы», кавалер Ордена Британской империи.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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