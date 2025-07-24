Джоуи Бартон вновь раскритиковал женский футбол.

Во вторник женская сборная Англии обыграла команду Италии в полуфинале женского чемпионата Европы (2:1) и в решающем матче встретится с Испанией.

«Женский футбол – это психическое заболевание», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Также Бартон высказался об игре нападающей Клои Келли, забившей победный гол на 119-й минуте матча.

«Спокойно. Она вышла на замену? Не забила пенальти, которого не должно было быть, и заработала рикошет. В худшем футбольном матче, который я когда-либо видел по телевидению. Икона?

Вратари в женском футболе ужасны. Действительно плохи. Предположим, оттуда нужно было забивать. Ей повезло. Но газлайтинг, который я наблюдаю?😳Икона? Лучше, чем мужчины?😑», – написал экс-футболист.

Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»