Агкацев выиграл премию «Вратарь года» имени Льва Яшина
Станислав Агкацев получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.
Голкипер «Краснодара» признан лучшим вратарем прошедшего сезона. Он занял второе место в читательском голосовании «Коммерсанта» и первое среди экспертов.
В минувшем сезоне Агкацев стал чемпионом России в составе «быков».
Станислав провел 34 матча, 17 из которых на ноль. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
По итогам сезона-2023/24 награду получил вратарь сборной России Матвей Сафонов.
Агкацев, Латышонок, Акинфеев, Максименко, Лунев – среди претендентов на приз вратарю сезона в России имени Яшина
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Коммерсантъ»
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