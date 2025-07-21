Агкацев выиграл премию «Вратарь года» имени Льва Яшина

Станислав Агкацев получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Голкипер «Краснодара » признан лучшим вратарем прошедшего сезона. Он занял второе место в читательском голосовании «Коммерсанта» и первое среди экспертов.

В минувшем сезоне Агкацев стал чемпионом России в составе «быков».

Станислав провел 34 матча, 17 из которых на ноль. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .

По итогам сезона-2023/24 награду получил вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Агкацев, Латышонок, Акинфеев, Максименко, Лунев – среди претендентов на приз вратарю сезона в России имени Яшина