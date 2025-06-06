Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре». Кордоба – 2-й, Сперцян – 3-й в голосовании болельщиков
Станислав Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре».
«Стас Агкацев – лучший футболист сезона. Так решили болельщики, отдавшие свои голоса в нашем традиционном опросе.
Отметим, что Стас стал автором нового рекорда клуба, собрав 15 «сухарей» в РПЛ за сезон.
Второе место в опросе занял Джон Кордоба, бронза у Эдуарда Сперцяна», – говорится в сообщении «Краснодара».
Агкацев стал лучшим игроком месяца в «Краснодаре» четвертый раз подряд. Сперцян занял второе место, Кордоба – 3-й
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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