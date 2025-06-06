Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре». Кордоба – 2-й, Сперцян – 3-й в голосовании болельщиков

Станислав Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре».

«Стас Агкацев – лучший футболист сезона. Так решили болельщики, отдавшие свои голоса в нашем традиционном опросе.

Отметим, что Стас стал автором нового рекорда клуба, собрав 15 «сухарей» в РПЛ за сезон.

Второе место в опросе занял Джон Кордоба , бронза у Эдуарда Сперцяна », – говорится в сообщении «Краснодара ».

Агкацев стал лучшим игроком месяца в «Краснодаре» четвертый раз подряд. Сперцян занял второе место, Кордоба – 3-й