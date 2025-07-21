Линекер о Рэшфорде и «Барсе»: «Отличное приобретение, Маркус очень талантлив. Те, кто уходил из «МЮ», играли лучше в других клубах»

Гари Линекер считает, что Маркус Рэшфорд добьется успеха в «Барселоне».

Сообщалось , что Рэшфорд близок к переходу в каталонскую команду на правах аренды с правом выкупа.

«У «Барсы» давно не было англичан в команде, и это хорошее приобретение. Он отличный игрок.

В последние годы у него были проблемы в «Юнайтед», он мало играл, но он очень талантлив. Проблема в «Манчестер Юнайтед» – те, кто ушел оттуда, играли лучше в других клубах.

Он очень быстр, очень опасен, и он хороший человек. Надеюсь, он сможет показать свой уровень. Сейчас проводится много матчей, требуется больше игроков, способных играть в стартовом составе, а Маркус обладает великолепными качествами.

Думаю, он станет отличным приобретением для «Барсы». Никогда не знаешь наверняка, но я очень рад видеть его в «Барселоне». Он мой хороший друг», – сказал бывший игрок сборной Англии и каталонцев в эфире Què t’hi jugues.