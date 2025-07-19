«Барселона» и «МЮ» закрыли сделку по аренде Рэшфорда. Форвард отправится в Каталонию в ближайшие часы (Mundo Deportivo)
Маркус Рэшфорд перейдет в «Барселону» в ближайшее время.
Ранее стало известно, что переговоры между каталонским клубом и «Манчестер Юнайтед» о переходе форварда на правах аренды с опцией выкупа находятся на финальной стадии.
Mundo Deportivo уточняет, что сделка уже закрыта. Футболист вылетит в Барселону в ближайшие часы.
В сезоне АПЛ-2024/25 Рэшфорд провел 25 матчей за «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу». Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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