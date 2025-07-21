Рэшфорд прошел медосмотр в «Барселоне». Форвард «МЮ» подпишет контракт в среду (Mundo Deportivo)
Маркус Рэшфорд прошел медосмотр в «Барселоне».
Mundo Deportivo сообщает, что 27-летний нападающий «МЮ» сегодня утром прошел медобследование перед арендой в каталонском клубе.
Тесты показали, что Рэшфорд полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, о которой стало известно ранее.
Ожидается, что завтра Рэшфорд встретится с игроками «Барселоны». Подписание контракта состоится днем в среду.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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