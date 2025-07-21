Рэшфорд прошел медосмотр в «Барселоне». Форвард «МЮ» подпишет контракт в среду (Mundo Deportivo)

Маркус Рэшфорд прошел медосмотр в «Барселоне».

Mundo Deportivo сообщает, что 27-летний нападающий «МЮ » сегодня утром прошел медобследование перед арендой в каталонском клубе.

Тесты показали, что Рэшфорд полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, о которой стало известно ранее.

Ожидается, что завтра Рэшфорд встретится с игроками «Барселоны». Подписание контракта состоится днем в среду.