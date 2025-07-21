Погба о Рэшфорде в «Барсе»: «Это безумие. «МЮ» теряет отличного игрока. Тем хуже для них. Если Аморим не будет побеждать, его уволят»
Поль Погба раскритиковал «МЮ» за решение расстаться с Маркусом Рэшфордом.
Сообщалось, что «Барселона» арендует форварда с опцией выкупа за 30 млн евро.
«Это безумие, но я рад за него, потому что они [«МЮ»] сбросили его со счетов. «Манчестер Юнайтед» теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для «Барселоны» это здорово, честно говоря.
«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Он [Аморим] не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит… Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят», – сказал экс-хавбек «МЮ», а ныне игрок «Монако» в интервью IShowSpeed.
Кого в АПЛ уволят первым?995 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
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