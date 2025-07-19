«Ноттингем» за 16 млн фунтов продал Данило «Ботафого» и продлил контракт с Зельсом

«Ноттингем Форест» продал Данило дос Сантоса.

Полузащитник перешел в «Ботафого» и подписал контракт на 4 года. По сведениям beIN Sports, английский клуб получит 16 млн фунтов.

В сезоне-2024/25 Данило провел 8 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Ноттингем» также объявил о продлении контракта с Матцем Зельсом. В минувшем сезоне вратарь провел 13 сухих матчей в АПЛ и стал первым игроком клуба, выигравшим «Золотую перчатку».