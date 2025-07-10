«Ноттингем» продал Сосу «Палмейрасу». Отказавшего «Спартаку» вингера купили прошлым летом

«Ноттингем Форест» продал Рамона Сосу в «Палмейрас» спустя сезон.

Парагваец перешел в английскую команду в августе 2024 года из аргентинского клуба «Тальерес».

Полузащитник провел 23 матча во всех турнирах и забил 3 гола за сезон.

Прошлым летом сообщалось , что к вингеру проявлял интерес «Спартак », но он отказался переезжать в Россию.