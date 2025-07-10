«Ноттингем» продал Сосу «Палмейрасу». Отказавшего «Спартаку» вингера купили прошлым летом
«Ноттингем Форест» продал Рамона Сосу в «Палмейрас» спустя сезон.
Парагваец перешел в английскую команду в августе 2024 года из аргентинского клуба «Тальерес».
Полузащитник провел 23 матча во всех турнирах и забил 3 гола за сезон.
Прошлым летом сообщалось, что к вингеру проявлял интерес «Спартак», но он отказался переезжать в Россию.
Кто должен заменить «Торпедо»?6613 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
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