Мостовой о «Зените»: «Главный претендент на титул, но хочется увидеть, как стартанет. В прошлом сезоне потери очков аукнулись, думали, что так проскочат, но не проскочили»

Александра Мостового интересует, как «Зенит» начнет сезон.

«Зенит » снова будет главным претендентом на чемпионство. В прошлом сезоне им аукнулись потери очков в первых турах сезона. Сейчас у них тот же состав, но они еще и усилились Луисом Энрике , Жерсоном .

Если брать команды верхней части таблицы, то там по десятку иностранцев, а все ведь зависит от них. А еще у «Зенита» своих 15 человек сидит, которых надо ставить.

В предыдущие сезоны я предсказывал борьбу до последнего тура, но сейчас хочется сначала посмотреть на первые пять матчей. Хочется увидеть, как стартанет «Зенит». Мотивация у них всегда одинаковая, просто в прошлом году они думали, что так проскочат, но не проскочили. «Краснодар» этим воспользовался», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

В первых пяти турах петербуржцы встретятся с «Ростовом», «Рубином», ЦСКА, «Ахматом» и «Спартаком».