Игорь Колыванов: «Зенит» станет чемпионом. За ним будут «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»
Игорь Колыванов считает, что «Зенит» станет чемпионом в Мир РПЛ.
«Чемпионом в предстоящем сезоне станет «Зенит». Затем будут располагаться «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак».
На данный момент красно-белые никого еще не взяли, и также могут уйти лидеры, поэтому они замыкают топ-5», – сказал экс-игрок «Динамо».
Действующий чемпион России – «Краснодар».
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25987 голосов
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