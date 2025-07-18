Игорь Колыванов: «Зенит» станет чемпионом. За ним будут «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак»

Игорь Колыванов считает, что «Зенит» станет чемпионом в Мир РПЛ.

«Чемпионом в предстоящем сезоне станет «Зенит ». Затем будут располагаться «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак ».

На данный момент красно-белые никого еще не взяли, и также могут уйти лидеры, поэтому они замыкают топ-5», – сказал экс-игрок «Динамо ».

Действующий чемпион России – «Краснодар ».