Александр Дюков: «У Дзюбы есть качества, чтобы стать управленцем в сфере футбола»

Александр Дюков считает, что Артем Дзюба может стать футбольным функционером.

«Если Артем примет решение играть, то может продолжить карьеру. Мы знаем много примеров, когда продолжают играть футболисты старше него. Если он захочет продолжить карьеру в качестве какого-то специалиста или тренера, то может получить соответствующую лицензию. Это будет его выбор.

Наверное, у него есть необходимые качества, чтобы стать управленцем в сфере футбола. Но сперва он должен принять решение — хочет продолжать футбольную карьеру или стать менеджером», – сказал президент РФС .