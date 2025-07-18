«Хочу вынести «Зенит». Моя цель – выйти в РПЛ». Форвард «Челябинска» Эза о задачах
Вильфрид Эза выразил желание обыграть «Зенит» в случае выхода в РПЛ.
– Впервые в карьере тебе предстоит играть в России. Какой тебе представляется эта страна?
– Да, я впервые в России. Скажу честно: я мечтал играть здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи РПЛ.
Моя любимая команда – «Зенит», в ней играл мой кумир Артем Дзюба. Он классный форвард, много забивает и знает свое дело.
– Можно ли воспринимать предстоящий твой сезон как некое приключение в загадочной стране?
– Почему бы и нет? Это новый и интересный опыт.
Но у меня стоят и большие задачи.
Моя цель – занять первое место и вместе с ФК «Челябинск» выйти в Премьер-лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его, – сказал нападающий «Челябинска» Вильфрид Эза.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Челябинска»
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