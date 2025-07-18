«Хочу вынести «Зенит». Моя цель – выйти в РПЛ». Форвард «Челябинска» Эза о задачах

Вильфрид Эза выразил желание обыграть «Зенит» в случае выхода в РПЛ.

– Впервые в карьере тебе предстоит играть в России. Какой тебе представляется эта страна?

– Да, я впервые в России. Скажу честно: я мечтал играть здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи РПЛ .

Моя любимая команда – «Зенит », в ней играл мой кумир Артем Дзюба . Он классный форвард, много забивает и знает свое дело.

– Можно ли воспринимать предстоящий твой сезон как некое приключение в загадочной стране?

– Почему бы и нет? Это новый и интересный опыт.

Но у меня стоят и большие задачи.

Моя цель – занять первое место и вместе с ФК «Челябинск» выйти в Премьер-лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его, – сказал нападающий «Челябинска » Вильфрид Эза .