Дзюба забил в двух матчах подряд против «Крыльев Советов». 2.75 – форвард «Акрона» продлит серию

«Акрон» и «Крылья Советов» встретятся в 1-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры дают командам примерно равные шансы. На «Акрон» можно поставить за 2.60, победа «Крыльев» идет с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 3.50.

Артем Дзюба – самый вероятный автор гола. Форвард «Акрона» забил самарцам в двух матчах подряд. На продление серии дают 2.75.

Матч состоится 19 июля. Начало – в 15:30 мск.

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