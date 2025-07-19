Булыкин о «Динамо»: «Сергеев подходит Карпину. Около 10 голов Иван точно забьет»
Дмитрий Булыкин оценил дебют Ивана Сергеева за «Динамо».
Бело-голубые сыграли вничью с Балтикой в 1-м туре Мир РПЛ (1:1).
«Я думаю, что Сергеев подходит Валерию Карпину. Сейчас пока что Иван просто не готов показывать свое мастерство. Конечно, нужно время для адаптации. От нападающего всегда ждут голов с первого матча. Понятное дело, что дебют не удался. Уверен, будут игры, где он себя проявит.
Тюкавин вернется только в следующем году. Сергеев будет основным нападающим в сезоне. «Динамо» – самая забивающая команда. Если, конечно, Карпин ничего не будет менять. Карпин даст большие игровые минуты и шансы себя показать. Около 10 [голов] Сергеев точно забьет. Я думаю, даже до зимней паузы он должен много забить», – сказал экс-игрок «Динамо».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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