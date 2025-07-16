«У «Спартака» худшее межсезонье среди топ-клубов. Там недобор футболистов. И видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». Гасилин о трансферном рынке

Алексей Гасилин раскритиковал трансферную политику «Спартака» текущим летом.

– Кто хуже всех поработал на трансферном рынке перед стартом сезона?

– В «Спартаке » недобор футболистов.

Видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». ЦСКА взял Алвеса , динамовцы укрепились Осипенко и Сергеевым. «Локомотив » хорошо сработал с Комличенко и Бакаевым в плане соотношения цена – качество.

Скажу, что худшее межсезонье было у «Спартака» из всех топовых клубов. Пара трансферов зависли.

Хочется, чтобы красно-белые усилились и были конкурентами «Зениту », – сказал бывший форвард петербургского клуба.

За это лето красно-белые подписали нападающего Антона Заболотного.