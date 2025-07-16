«У «Спартака» худшее межсезонье среди топ-клубов. Там недобор футболистов. И видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». Гасилин о трансферном рынке
Алексей Гасилин раскритиковал трансферную политику «Спартака» текущим летом.
– Кто хуже всех поработал на трансферном рынке перед стартом сезона?
– В «Спартаке» недобор футболистов.
Видим, какого уровня новичков привозит «Зенит». ЦСКА взял Алвеса, динамовцы укрепились Осипенко и Сергеевым. «Локомотив» хорошо сработал с Комличенко и Бакаевым в плане соотношения цена – качество.
Скажу, что худшее межсезонье было у «Спартака» из всех топовых клубов. Пара трансферов зависли.
Хочется, чтобы красно-белые усилились и были конкурентами «Зениту», – сказал бывший форвард петербургского клуба.
За это лето красно-белые подписали нападающего Антона Заболотного.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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