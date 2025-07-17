Колыванов об РПЛ: «Зенит» – однозначный фаворит. Такой клуб не имеет права два года подряд не стать первым, еще и в столетие. Остальным будет очень непросто»

Игорь Колыванов назвал «Зенит» фаворитом нового сезона Мир РПЛ.

– На мой взгляд, сезон должен быть интересным. Фаворитом однозначно представляется «Зенит » – мне кажется, они учли все допущенные в прошлом чемпионате промахи. И такой клуб не имеет права два года подряд, еще и в столетие, не завоевать первое место. Так что остальным командам будет очень непросто.

– Давайте пройдемся же по главным конкурентам…

– Давайте. У «Спартака » я пока усиления не вижу, а если никого и не возьмут, маловероятно, что создадут конкуренцию «Зениту». «Динамо» с приходом Карпина тоже особо не усилилось, посмотрим, как вольются в команду Осипенко и Сергеев . У ЦСКА состав в принципе очень боевой, разве что, не хватает одного забивного центрального нападающего. К тому же у армейцев новая схема с новым тренером.

«Краснодар », если так же мобилизуется, как в прошлом году, может побороться. Хотя после выигранного чемпионства на следующий сезон повторить успех обычно очень сложно. Особенно, когда у тебя игроки хоть и хорошего уровня, но все же не экстра-класса. А у «Зенита» исполнители однозначно сильнее, чем у других команд, – сказал экс-игрок «Динамо».