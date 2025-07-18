Талалаев о «Динамо» при Карпине: «Качество состава повысилось. Изменения в прессинге – стали намного компактнее. Сильно прибавили в стандартах»

Андрей Талалаев рассказал, в чем прибавило «Динамо» при Валерии Карпине.

Сегодня бело-голубые примут «Балтику» в 1-м туре Мир РПЛ .

— Ваш штаб наверняка скрупулезно разобрал «Динамо». Сильно изменилась команда после Лички?

— Сильно.

— На что нам обратить внимание?

— На изменения в прессинге — вообще разные принципы стали по сравнению с тем, что было. На уменьшение разрывов. Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда.

Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов , Осипенко , Сергеев — звезды для российского чемпионата. И стандартные положения — в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке, — сказал тренер «Балтики».