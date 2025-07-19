«Барса» направила предложение по Рэшфорду после совещания, где решили, что сделка по Диасу – слишком дорогая
Стало известно, почему «Барселона» решила сделать предложение по Маркусу Рэшфорду.
Каталонцы сделали «Манчестер Юнайтед» предложение об аренде форварда с правом выкупа.
По данным Фабрицио Романо, в последние 24 часа состоялось внутреннее совещание, где сделку по Луису Диасу из «Ливерпулю» сочли слишком дорогой. Поэтому «Барса» решила сделать ставку на Маркуса.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?26000 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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