«Барса» направила предложение по Рэшфорду после совещания, где решили, что сделка по Диасу – слишком дорогая

Стало известно, почему «Барселона» решила сделать предложение по Маркусу Рэшфорду.

Каталонцы сделали «Манчестер Юнайтед » предложение об аренде форварда с правом выкупа.

По данным Фабрицио Романо, в последние 24 часа состоялось внутреннее совещание, где сделку по Луису Диасу из «Ливерпулю» сочли слишком дорогой. Поэтому «Барса» решила сделать ставку на Маркуса .