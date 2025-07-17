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  • Шерингем о Рэшфорде: «Переход из «МЮ» в «Барсу» будет шагом вперед, которого он не заслужил. Надеюсь, он не добьется этого трансфера»
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Шерингем о Рэшфорде: «Переход из «МЮ» в «Барсу» будет шагом вперед, которого он не заслужил. Надеюсь, он не добьется этого трансфера»

Тедди Шерингем считает, что Маркус Рэшфорд не заслужил перехода в «Барсу».

Ранее сообщалось, что вингер «МЮ» мечтает перейти в каталонский клуб. «Барса» рассматривает только аренду англичанина. 

«Если оценивать Рэшфорда как профессионального футболиста, когда ты молод, ты стремишься играть за топ-клубы вроде «Манчестер Юнайтед», и, оказавшись там, ты должен это ценить. Ты не должен все бросать и говорить, что хочешь уйти.

На мой взгляд, если он покинет «Юнайтед» ради «Барселоны», это будет шаг вперед в карьере, которого он не заслужил. Я считаю эту ситуацию довольно печальной. Надеюсь, Рэшфорд не добьется трансфера, к которому стремится – он этого не заслуживает.

Я бы сказал Рэшфорду, что он все еще молод, и ему нужно взяться за ум. Сконцентрироваться на том, чтобы стать лучше как игрок. Не перекладывать вину на других, а своим трудом вернуться в основной состав», – заявил бывший нападающий «МЮ» в интервью Sky Sports News. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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