«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
«Барселона» близка к аренде Маркуса Рэшфорда.
«Барселона» через посредников сделала предложение об аренде Рэшфорда на следующий сезон с опцией выкупа, сообщает The Athletic.
«Манчестер Юнайтед» одобрила его. И, хотя сделка еще не заключена, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
Главный тренер каталонцев Ханси Флик уже поговорил с 27-летним форвардом и одобрил его переход.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?26000 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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