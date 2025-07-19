«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии

«Барселона» близка к аренде Маркуса Рэшфорда.

«Барселона » через посредников сделала предложение об аренде Рэшфорда на следующий сезон с опцией выкупа, сообщает The Athletic.

«Манчестер Юнайтед » одобрила его. И, хотя сделка еще не заключена, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик уже поговорил с 27-летним форвардом и одобрил его переход.