Рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov про сэйвы Сафонова финале Межконтинентального кубка. Он поблагодарил Матвея-Мотю за новый трофей «ПСЖ» и сравнил с Д’Артаньяном
Рэпер IceKeeper выложил посвященный Матвею Сафонову трек.
Исполнитель опубликовал композицию под названием Save4Nov, в которой сравнивает голкипера «ПСЖ» (Матвея-Мотю) с Д’Артаньяном, называет номером один и благодарит за новый трофей.
«Энергичный французский рэп-гимн, прославляющий героическую игру Матвея Сафонова в воротах: он отбил четыре пенальти и превратил очередной финал в историю.
Мощные панчлайны, энергетика стадиона и танцевальный вайб делают этот трек настоящим победным гимном для Парижа», – говорится в описании.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...26742 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Soundcloud
