Рэпер записал трек про сэйвы Сафонова.

Рэпер IceKeeper выложил посвященный Матвею Сафонову трек.

Исполнитель опубликовал композицию под названием Save4Nov, в которой сравнивает голкипера «ПСЖ » (Матвея-Мотю) с Д’Артаньяном, называет номером один и благодарит за новый трофей.

«Энергичный французский рэп-гимн, прославляющий героическую игру Матвея Сафонова в воротах: он отбил четыре пенальти и превратил очередной финал в историю.

Мощные панчлайны, энергетика стадиона и танцевальный вайб делают этот трек настоящим победным гимном для Парижа», – говорится в описании.