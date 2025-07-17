«Ювентус» сделал запрос по Рэшфорду. Санчо планируют купить у «МЮ» за 15 млн евро
«Ювентус» рассматривает трансфер Маркуса Рэшфорда.
Итальянский клуб продолжает работать над подписанием вингеров.
Туринцы стремятся заполучить Джейдона Санчо за сумму около 15 млн евро и провели позитивные переговоры с агентом игрока, сообщает Sky Sport Italia.
Кроме того, в среду у «Ювентуса» также были первые контакты насчет Рэшфорда.
Стоимость его трансфера оценивается как высокая, однако клуб уже обратился к «Манчестер Юнайтед» с предварительным запросом.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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