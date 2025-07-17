«Ювентус» сделал запрос по Рэшфорду. Санчо планируют купить у «МЮ» за 15 млн евро

«Ювентус» рассматривает трансфер Маркуса Рэшфорда.

Итальянский клуб продолжает работать над подписанием вингеров.

Туринцы стремятся заполучить Джейдона Санчо за сумму около 15 млн евро и провели позитивные переговоры с агентом игрока, сообщает Sky Sport Italia.

Кроме того, в среду у «Ювентуса » также были первые контакты насчет Рэшфорда .

Стоимость его трансфера оценивается как высокая, однако клуб уже обратился к «Манчестер Юнайтед » с предварительным запросом.