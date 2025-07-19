Бителло: «Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо», мы сможем бороться за чемпионство. При Карпине все стало лучше»
Бителло считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство.
В 1-м туре московский клуб сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).
«Мы начали хорошо. Немного не проснулись. Это наш первый матч. Все впереди. Мы понимали, что «Балтика» – это хорошая команда. Надо улучшать нашу игру. Мы сможем бороться за чемпионство. Самое важное для меня – выиграть РПЛ в футболке «Динамо» Москва.
При Карпине все стало лучше. Поменялось абсолютно все. Но прошел только месяц. Все впереди. Мы будем работать дальше», – сказал футболист «Динамо».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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