Бителло о Карпине: «Между ним и Личкой есть тактические отличия – прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас»

Бителло рассказал об отличиях в тактике Валерия Карпина и Марцела Лички.

«Карпин – великолепный тренер, который также возглавляет сборную! Я понимаю его требования. Он работает над тем, чтобы команда прогрессировала. Важно будет оценить то, что будет с «Динамо» к началу чемпионата. Я уверен, что все будет хорошо.



Что касается сравнения тренеров, у каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел , – отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия — прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас. Но нам нельзя останавливаться, и тогда все будет еще лучше к началу чемпионата», – заявил полузащитник «Динамо ».