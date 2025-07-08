Бителло о Карпине: «Между ним и Личкой есть тактические отличия – прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас»
Бителло рассказал об отличиях в тактике Валерия Карпина и Марцела Лички.
«Карпин – великолепный тренер, который также возглавляет сборную! Я понимаю его требования. Он работает над тем, чтобы команда прогрессировала. Важно будет оценить то, что будет с «Динамо» к началу чемпионата. Я уверен, что все будет хорошо.
Что касается сравнения тренеров, у каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел, – отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия — прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас. Но нам нельзя останавливаться, и тогда все будет еще лучше к началу чемпионата», – заявил полузащитник «Динамо».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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