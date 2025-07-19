Газзаев об иностранных тренерах в РПЛ: «Приезжают даже в своих странах невостребованные. Нужно доверять россиянам: Семак выиграл лигу 6 раз, победил Мусаев, он тоже русский»

Валерий Газзаев призвал больше доверять российским тренерам.

– Что думаете о том, что приезжают тренировать в РПЛ иностранные специалисты?

– Нужно больше доверять нашим российским специалистам. Молодым российским футболистам тоже нужно давать расти. Приезжают тренеры, которые не востребованы даже в своих странах. Это неправильно. Из хороших примеров был Хиддинк, у Капелло не получилось… Семак выиграл чемпионат шесть раз подряд, потом выиграл Мусаев , он тоже русский. Надо уважать свою страну, – сказал экс-тренер ЦСКА.