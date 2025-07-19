Валерий Газзаев считает, что число участников Мир РПЛ нужно увеличить.

– Было много скандалов в межсезонье. Говорят, что надо уменьшить число команд в РПЛ. Что думаете? Не стоит ли перейти на весна‑осень?

– Для такой великой страны, как Россия, 12 команд – мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА . Тем более сейчас изоляция.

По поводов скандалов – это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на осень‑весна, потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках.

– Что помогает добиться сыгранности в команде? Как сплотить игроков?

– Главное – это единство игроков. Если у клуба есть 11 игроков основы и 11 игроков запаса, которые хотят играть – это конкуренция. Нужно добиваться единства. У меня были бразильцы в команде. У них другие обычаи, менталитет, даже игра. Им повара готовили другую еду. Это отношение дает большие результаты, – сказал экс-тренер ЦСКА.