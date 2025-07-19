Степашин о драке Смолова: «Он пришел в кафе как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил»

Сергей Степашин высказался о драке в «Кофемании» с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара », «Динамо» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил», – сказал председатель консультативного совета «Динамо ».