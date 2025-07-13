Малышев о трансферном окне «Спартака»: «Нет задачи засыпать рынок деньгами. Осипенко, Комличенко и Сергеев перешли в другие клубы, но мы располагаем обоймой российских игроков»

Олег Малышев высказался о неудавшихся трансферах «Спартака» этим летом.

«Мы располагаем обоймой российских игроков. Осипенко , Комличенко и Сергеев перешли в другие клубы. Это всегда комплекс причин.

У нас нет задачи засыпать рынок деньгами и делать сумасшедшие предложения», – заявил генеральный директор «Спартака».

Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»

Комличенко о звонке Станковича: «Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Но я уже пожал руки с «Локомотивом». Деян был расстроен, пожелал удачи»

Песьяков об отказе Комличенко «Спартаку»: «Как будто бы спокойнее жить. В «Локо» больше шансов играть постоянно»