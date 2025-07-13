Малышев о трансферном окне «Спартака»: «Нет задачи засыпать рынок деньгами. Осипенко, Комличенко и Сергеев перешли в другие клубы, но мы располагаем обоймой российских игроков»
Олег Малышев высказался о неудавшихся трансферах «Спартака» этим летом.
«Мы располагаем обоймой российских игроков. Осипенко, Комличенко и Сергеев перешли в другие клубы. Это всегда комплекс причин.
У нас нет задачи засыпать рынок деньгами и делать сумасшедшие предложения», – заявил генеральный директор «Спартака».
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Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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