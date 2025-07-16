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Беллингем перенес операцию на плече. Хавбек «Реала» пропустит 10-12 недель

Джуд Беллингем перенес операцию на плече.

«Реал» объявил об успешном завершении медицинской процедуры. У полузащитника были проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что восстановление Беллингема после операции займет от 10 до 12 недель. 

В минувшем сезоне Ла Лиги английский футболист провел 31 матч, отличившись 9 голами и 8 ассистами. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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