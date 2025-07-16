Беллингем перенес операцию на плече. Хавбек «Реала» пропустит 10-12 недель

Джуд Беллингем перенес операцию на плече.

«Реал » объявил об успешном завершении медицинской процедуры. У полузащитника были проблемы с плечом с ноября 2023 года.

Ранее сообщалось , что восстановление Беллингема после операции займет от 10 до 12 недель.

В минувшем сезоне Ла Лиги английский футболист провел 31 матч, отличившись 9 голами и 8 ассистами.