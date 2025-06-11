Тухель о поведении Беллингема: «Проявления гнева могут отталкивать, я замечаю это у своей мамы. Но она не видит того вежливого и образованного парня, которого вижу я»

Томас Тухель высказался о поведении Джуда Беллингема во время матчей.

Сборная Англии уступила Сенегалу (1:3) в товарищеском матче. Полузащитник «Реала » сравнял счет за несколько минут до конца основного времени, однако главный арбитр Стефани Фраппар отменила гол после консультации с ВАР из-за игры рукой Ливая Колуилла.

После окончания встречи Беллингем апеллировал к четвертому арбитру, прежде чем покинуть поле. Затем капитан Харри Кейн вывел его обратно, чтобы тот поаплодировал болельщикам сборной Англии. Перед этим рассерженный Джуд ударил ногой по холодильнику для воды, стоявшему у кромки поля.

– Будет ли сборной Англии лучше без Беллингема?

– Я не вижу этого. Думаю, что все должно быть наоборот: как мы можем добиться его лучшей версии и наилучшего восприятия, чтобы люди понимали, что он нам дает, и что он привносит определенную изюминку?

Но я вижу, что это может вызвать смешанные эмоции. Я вижу это по своим родителям, по своей маме, которая иногда не видит милого, хорошо образованного и воспитанного парня, каким вижу его я, и его улыбки.

Когда он улыбается, он покоряет всех, но иногда вы видите гнев, голод и огонь, и эти проявления могут слегка отталкивать. Например, я замечаю это у своей мамы, когда она сидит перед телевизором, но в целом мы очень рады, что он у нас есть, он особенный парень, – сказал главный тренер сборной Англии.