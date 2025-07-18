Александр Мостовой: «В Медиалиге люди, которые никогда не играли, ходят с поднятыми носами. А я думаю: кто это? У нас больше думают о медийности, а не о футболе – это основная беда»
Александр Мостовой назвал медийность бедой футбола в РФ и оценил Медиалигу.
«Основная беда нашего футбола в том, что у нас больше думают о медийности, а не о футболе.
Есть Медиалига, где выступают люди, которые никогда в футбол не играли, ходят с поднятыми носами. А я думаю: кто это? Вот в чем беда.
Потом говорят, что мы ничего и нигде не можем выиграть. Конечно, мы не будем выигрывать, если футбол остается на третьем-четвертом месте.
За счет футбола больше выстраивают свою жизнь. Больше нужно думать о результатах и игре», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: News.ru
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