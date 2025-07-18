Александр Мостовой: «В Медиалиге люди, которые никогда не играли, ходят с поднятыми носами. А я думаю: кто это? У нас больше думают о медийности, а не о футболе – это основная беда»

Александр Мостовой назвал медийность бедой футбола в РФ и оценил Медиалигу.

«Основная беда нашего футбола в том, что у нас больше думают о медийности, а не о футболе.

Есть Медиалига, где выступают люди, которые никогда в футбол не играли, ходят с поднятыми носами. А я думаю: кто это? Вот в чем беда.

Потом говорят, что мы ничего и нигде не можем выиграть. Конечно, мы не будем выигрывать, если футбол остается на третьем-четвертом месте.

За счет футбола больше выстраивают свою жизнь. Больше нужно думать о результатах и игре», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и «Сельты».