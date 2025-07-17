Александр Мостовой: «В сегодняшнем футболе ничего нельзя исключать. Кто‑то кого‑то подписал, какой‑то посторонний приехал и уплыл с деньгами. Сегодня ты дверь открываешь, а завтра тренер»

Александр Мостовой прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова в «Чайку».

Сегодня 38-летний специалист занял пост главного тренера команды из Песчанокопского. Ранее другой экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко возглавил «Кубань ».

– Конечно, рад за Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко в том плане, что они бывшие футболисты и у них есть много лет для роста в тренерстве.

– Вы видите у них перспективу стать главным тренером «Спартака»?

– В футболе, тем более в сегодняшнем, вообще нельзя ничего исключать. В нашем футболе сейчас все идет не на жизнь, а на смерть. Кто‑то кого‑то подписал, какой‑то посторонний приехал, после забрал деньги и уплыл, а на его место пришел третий, четвертый.

Сегодня ты дверь открываешь, а завтра тренер команды (смеется), или вчера подавал мячи, а сейчас уже чей‑то помощник, – сказал бывший полузащитник сборной России.