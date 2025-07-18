Мостовой о «Зените»: «Должен собраться, у них есть все для чемпионства. Остальные будут преследовать, догонять, возможно, обгонять»

Александр Мостовой назвал «Зенит» фаворитом в стартующем сегодня сезоне РПЛ.

— Какие перспективы вы видите у «Спартака» в предстоящем сезоне?

— Круг претендентов на победу в чемпионате остался тем же. «Зенит » после прошлого сезона должен собраться, у них есть покупки, состав, есть все для чемпионства и они являются основным претендентом.

Все остальные же команды будут преследовать, догонять, возможно, обгонять клуб из Санкт‑Петербурга. Хочется в первую очередь посмотреть на начало сезона, взглянуть, как футболисты будут взаимодействовать между собой.

А «Спартак» в обойме никого не потерял, состав остался тем же, что и до зимней паузы. Вспомните, как перед зимней паузой все кричали, что красно‑белые – главные претенденты на золото. То же самое можно сказать и про «Краснодар », у них состав остался тем же, который смог завоевать золото.

— Как думаете, удивит ли нас кто‑то из клубов?

— А кто должен удивить? Команды из верхней части таблицы так и будут там находиться. Команды ниже седьмого места чем сможет удивить? Если только она в тройке заберется, тогда удивит, да, — сказал бывший полузащитник сборной России.